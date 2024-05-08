إنطلاق إمتحانات نهاية العام بمدارس الإسماعيلية

انطلقت صباح اليوم الاربعاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدارس الإسماعيلية لجميع صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي ( فني - عام ) للعام الدراسي 2023 / 2024 . وتستمر حتى الخميس ٢٣ مايو ويتخلله امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من السبت ١٨ مايو حتى الخميس ٢٣ مايو.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم اثناء تفقده لجان الامتحانات بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بادارة شمال الإسماعيلية أن الامتحانات بدأت في التاسعة من صباح اليوم في حالة من الهدوء والاستقرار حيث يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .

و أكد على توفير الجو المناسب للطلاب بجميع اللجان في إطار من الحزم ومنع الغش والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش سواء الطلاب او القائمين على العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتشديد على عدم أصحاب جميع العاملين في اللجنة لاجهزة المحمول وكذلك منع الطالب من أصحاب تليفونه المحمول أو أي وسيلة الكترونية للغش حيث سيطبق علية قانون الغش و سيحرم من أداء الامتحان مشيرا إلى انه سوف يتم استخدام العصا الالكترونية للكشف عن الاجهزة المحمولة مع الطلاب او العاملين.

وقال انه تم متابعة استعدادات الادارات التعليمية الثمانية لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

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كما وجه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتنظيم دخول الطلاب وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة داخل اللجان حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وأضاف انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وربطها بغرف العمليات بكافة الإدارات التعليمية للمتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى وحال حدوث أي مشكلات أو معوقات العمل على حلها فوراً .