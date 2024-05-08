ميتا تختبر النشر المتبادل من Instagram إلى Threads

تختبر ميتا Meta طريقة جديدة لتعزيز التفاعل على المواضيع باستخدام Instagram. تختبر الشركة الآن القدرة على نشر الصور من Instagram إلى Threads.

أكدت ميتا Meta التجربة بعد أن لاحظ عدد قليل من مستخدمي Threads ظهور الإعداد في Instagram (كانت TechCrunch أول من أبلغ عن التغيير).

وفقًا لشركة ميتا، يعد النشر المتبادل من Instagram إلى Threads أمرًا اختياريًا، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين اختيار مشاركة جميع منشورات الصور الجديدة تلقائيًا في حساب Threads أيضًا. (يمكن لأولئك الذين يشكلون جزءًا من الاختبار تعديل إعدادات النشر المتبادل في تطبيق Instagram.)

قامت ميتا Meta باختبار عدد من الميزات لتعزيز نمو Threads، الذي يضم حاليًا 150 مليون مستخدم. قامت الشركة أيضًا بتجربة النشر المتبادل من Facebook إلى Threads والترويج لمشاركات Threads مباشرة في خلاصات Facebook وInstagram، بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون التطبيق أم لا.

كما أنه يشجع منشئي المحتوى على أن يكونوا أكثر نشاطًا في التطبيق. تقدم ميتا Meta مكافآت للمبدعين مقابل المشاركات عالية الأداء على Threads.