لليوم الثاني.. المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالعريش يستقبل طلبات التصالح علي المخالفات

تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لمتابعة العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة العريش في ثانى يوم فتح باب التصالح علي مخالفات البناء وتيسير الاجراءات على المواطنين في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم ملف التصالح على مخالفات البناء

تفقد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش يرافقه أيهاب بكير سكرتير عام المجلس سير العمل في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش للمتقدمين في ثانى يوم لفتح طلبات التصالح علي مخلفات البناء على القانون الجديد الصادر برقم 187لسنة 2023 .

واطمئن اسامة علي تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على القانون الجديد وذلك بعد تدريب العاملين بالمركز علي التعامل مع المستندات المطلوبة للمتقدمين علي التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .



كما تابع أسامة كافة الإجراءات الخاصة بالمركز التكنولوجي خلال استقبال المتقدمين للتصالح والتأكد من وضع بنرات إرشادية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين للبدء في تلقي الطلبات بدءا من امس الثلاثاء.



وقد أفاد أحمد زايد مدير المركز التكنولوجي أن المركز استقبل امس المواطنين بمدينة العريش المتقدمين في أول يوم لفتح طلبات التصالح علي مخلفات البناء على القانون الجديد طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتيسير الاجراءات على المواطنين في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم ملف التصالح على مخالفات البناء.