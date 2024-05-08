وظائف جديدة للشباب في 16 محافظة.. التفاصيل

أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة للشباب، في عددٍ من المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ يناشد وزير العمل حسن شحاتة الشباب دائمًا بالاتجاه إلى العمل الحر أو القطاع الخاص، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة والتي يأتي في مقدمتها برامج التدريب المهني.

وتوفر وزارة العمل، 3408 وظيفة جديدة في 16 محافظة، في مختلف التخصصات ومن بينها فرص عمل لذوي الهمم، وذلك برواتب مجزية، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي، ويستمر التقديم على تلك الوظائف حتى نهاية شهر مايو الجاري، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل.

فرص عمل جديدة للشباب

وتتوفر الوظائف الجديدة في هذه المحافظات:- القاهرة- الجيزة- القليوبية- بورسعيد- دمياط- المنوفية- المنيا- سوهاج- أسوان- الوادى الجديد- الغربية- الإسماعيلية- الشرقية- الفيوم- أسيوط- جنوب سيناء.

وتتوفر الوظائف الجديدة في هذه التخصصات:- إشراف داخلي- موظف استقبال- محاسبين- بائعين- مدير محل- رئيس مجموعة- تمريض- اخصائي تمويل وإئتمان- مدرسين- مدير مالي- عضو فريق- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وكيميائي- سكرتارية- أعمال إدارية- أمين مخازن- مسئول تمويل- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة- طباخين- مسئول تعيينات- مندوبين مبيعات وتوصيل- مراقبين جودة- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج- أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال إنتاج- عمال نظافة.

وجدير بالذكر، أن وزارة العمل تقوم بتنفيذ خطة لمواجهة البطالة، وذلك من خلال استقبال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

ورغم التحديات العالمية، تراجعت نسبة البطالة في مصر من حوالي 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الآن، بسبب خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من "استراتيجيات المواجهة".