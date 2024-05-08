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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

معهد إعداد القادة يستقبل الفوج الثاني من طلاب اللقاء القمي للصداقة الثقافية

الفوج الثاني في اللقاء
الفوج الثاني في اللقاء القمي

استقبل معهد إعداد القادة الفوج الثاني من طلاب اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية لطلاب المعاهد العليا والكليات التكنولوجية. 

استكمال فعاليات اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية في معهد إعداد القادة

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ويعقد اللقاء القمي بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

نصيحة مدير معهد إعداد القادة للطلاب

كريم همام مدير معهد إعداد القادة 

وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للفوج الثاني رحب مدير معهد إعداد القادة بالطلاب، ونقل تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وحث مدير معهد إعداد القادة الطلاب على المنافسة الشريفة والاستفادة القصوى من فرص التعلم والتطوير التي يوفرها اللقاء.

ثم تابع أسامة محمد صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي، موضحا للطلاب أهمية هذا اللقاء في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم القيادية والإبداعية، كما أكد على دور وزارة التعليم العالي في دعم مثل هذه الفعاليات لإثراء الحياة الطلابية وتحفيزهم نحو التميز والإنجاز.

وتستكمل مجالات التسابق للفوج الثاني فى " صحف الحائط، الخط العربي، القرآن الكريم، الأحاديث الشريفة، الإنشاد الديني، الإلقاء والخطابة، والترانيم الدينية، كما يتضمن اللقاء محاضرة توعوية عن وسطية الخطاب الديني في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة.

ويعقد هذا اللقاء القمى تحت إشراف الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة ، وتحت الإشراف العام الدكتور سامي ضيف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور ممدوح سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأسامة محمد صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي.


 

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