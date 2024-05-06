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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

مدير معهد إعداد القادة يبحث سبل التعاون مع عميد كلية صيدلة الفيوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور محمد عبدالله محمد حمزاوي عميد كلية الصيدلة بجامعة الفيوم. 

معهد إعداد القادة ينظم اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية

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جاء ذلك فى إطار حرص جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، على تعزيز العلاقات والتعاون مع المعهد، وبحضور الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتنظيم العديد من الفعاليات المختلفة في مجالات تسهم فى المهارات القيادية والأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة: "تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المعهد على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم القيادية، حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى إثراء الحياة الطلابية وتوفير بيئة محفزة للطلاب لتنمية مواهبهم وقدراتهم."

وأكد مدير معهد إعداد القادة ثقتهم بأن هذا التعاون سيساهم في تحقيق أهداف المعهد إلى إعداد جيل واعٍ ومثقف، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل لمصر والمنطقة.

معهد إعداد القادة ينظم اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية 

انطلقت فعاليات اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية لطلاب المعاهد العليا والكليات التكنولوجية الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة. 

وخلال الجلسة الافتتاحية، نقل الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في صقل مواهب الطلبة واكتشاف قدراتهم الإبداعية، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بينهم، وحثهم على تطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وأشاد مدير معهد إعداد القادة بخطط مصر للتنمية المستدامة، وحث الطلاب على المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على دمج الجوانب العلمية والثقافية في تعليم الطلاب، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل القادرين على مواجهة التحديات المختلفة.

ووجه أسامة محمد صلاح، مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم العالي، الشكر لمشرفي رعاية الشباب لدعمهم الانشطة الطلابية طوال العام الدراسي في المعاهد المختلفة.

وأوضح أن رؤية ورسالة إدارة النشاط الثقافي تتمثل في تلبية الاحتياجات الثقافية للمجتمع على مستوى الجمهورية، وإشباع رغبات الطلاب من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة.

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