نوادٍ رياضية واجتماعية تفتح أبوابها للأسر السعودية بخبرة شركة Melee

للمرة الأولى بالمملكة

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون المصري السعودي من خلال شركة "أدير العالمية مصر" التابعة لمجموعة "أدير القابضة و سمو القابضة" باعتبارها نافذة لتبادل الخبرات والاستثمارات بين السوق المصري والسوق السعودي والأسواق العالمية وقعت شركة Melee مذكرة تفاهم مع شركة أدير القابضة والتابعة لشركة سمو القابضة المتخصصة في مجال خدمات الاستثمار العقاري وتطوير الضواحي والمجتمعات بالمملكة العربية السعودية.

يستهدف الاتفاق تأسيس شركة جديدة لتطوير وتجهيز وإدارة عدد من الأندية الرياضية الاجتماعية بالمملكة مدعومة بخبرة شركة Melee في إدارة وتشغيل النوادي الاجتماعية والترفيهية، ووقع الاتفاق كل من جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee وسعيد النهدي العضو المنتدب لشركة أدير القابضة.

بموجب الإتفاق المبرم، ستكون الشركة الجديدة الجاري إنشاؤها مسئولة عن تطوير وتجهيز وإدارة مجموعة من الأندية الرياضية الإجتماعية بمختلف أنحاء السعودية، لتكون باكورة النوادي الاستثمارية الرياضية الاجتماعية الترفيهية بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن كونه أحد الأندية المتخصصة بشكل احترافي في مجال الفروسية.

Melee هي أولى الشركات المصرية التي تطور هذا النوع من النوادي خارج مصر والتي ستكون الأولى من نوعها ايضًا بالمملكة من أجل تلبية الطلب المتزايد على المرافق الترفيهية عالية الجودة وتوفير نمط حياة صحي لجميع المواطنين السعوديين.

وتعليقًا على ذلك، قال جاسر بهجت: "سعداء بهذا التعاون مع واحدة من أكبر الكيانات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية شركة أدير القابضة وما لها من تاريخ طويل بصناعة الاستثمار العقاري وسوف نعمل سويًا مستعينين في ذلك بخبرة كلتا الشركتين للجمع ما بين نقاط قوتنا ومواردنا، لإنشاء أندية رياضية اجتماعية استثنائية لن تقدم فقط أعلى مستويات الجودة - مرافق رفيعة المستوى - ولكنها تعزز أيضًا الشعور بالانتماء للمجتمع والصداقة و تبادل المعرفة والثقافة فيما بين الشباب والأسر السعودية. وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من التعاون المشترك والمساهمة الحقيقة لدعم مسيرة التنمية المستدامة 2050، التي بدأتها كلاً من مصر والسعودية."

من جانبه أعرب سعيد النهدي عن حماسه لهذه الخطوة مفيدًا: "نحن ملتزمون بإنشاء مجتمعات مبتكرة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات المملكة لتطوير المجتمع السعودي و تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ، والشراكة مع Melee هي تمثيل حقيقي لهذا الإلتزام في ظل ما تتمتع به Melee من فكر حديث وفلسفة مبتكرة في كل ما تقدمه من مشروعات، وهو ما يعد فرصة كبيرة للتعاون المستمر في ظل توافق الرؤى فيما بيننا وسعينا لتقديم أفضل ما لدينا للمجتمع السعودي .

إن التعاون فيما بين Melee وشركة أدير القابضة يعد إضافة حقيقية وخطوة إيجابية في طريق التعاون المشترك وسوف تبذل كلا الشركتين قصارى جهدها لنجاح هذه التجربة الجديدة من نوعها في المملكة من خلال تطوير عدد كبير من الأندية الرياضية الإجتماعية التي ستساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة والترفيه في المملكة العربية السعودية في ظل ما تمتلكه Melee خبرة كبيرة في تطوير هذا النوع من النوادي التي تتميز بها مصر منذ سنوات طويلة عن غيرها من دول العالم مع قدرتها على تأسيس هذه الأندية وتشغيلها وإدارتها، وتحقيق أعلى عوائد استثمارية منها وهوما سيعود بالنفع لكلا الطرفين.

و أعرب المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر، أن هذه الشراكة فرصة مميزة لتعزيز التعاون من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية، معبرا عن سعادته بالاتفاق الجديد الذي من المتوقع أن يسهم فى تنوع الاستثمارات في الأسواق المختلفة بالقطاع العقاري.

شركة سمو القابضة هي مستثمر مؤسسي عالمي المستوى يخلق النمو في قطاعات الأعمال ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المحلي والعالمي. تأسست الشركة رسميًا في عام 2008، ومنذ ذلك الحين اكتسبت سمعة سوقية كشركة قابضة ناجحة بشكل كبير تتخذ مقرًا لها في المملكة العربية السعودية.تجمع شركة سمو القابضة بين الخبرة الدولية والمعرفة المحلية في السوق ورأس المال لتعزيز نمو الأعمال في الأسواق الإقليمية. لدينا خبرة في تجميع التحالفات من رأس المال والمواهب، وتعزيز الآليات الاستثمارية استجابة للفرص الإقليمية. إنفاذا لرؤية المملكة 2030 وتحقيقا متطلبات الأجيال القادمة .

وشركة أدير القابضة، جزء من مجموعة سمو القابضة يرتكز نشاط أدير على قطاع التسويق والاستثمار العقاري بالمملكة، نجحت الشركة في تعزيز حضورها، وتأكيد مكانتها، كشركة رائدة في هذا القطاع الحيوي الهام، بتقديمها منظومة خدمات عقارية متكاملة، و نجاحها في تسويق وبيع العديد من المشاريع الضخمة، وتنظيمها لأرقى المزادات العقارية، انطلاقًا من خبراتها الطويلة، واعتمادها على كادر عمل وطني يتمتع بالشغف، ويمتلك الإرادة والعزم والفكر المتجدد، مما أكسبها ثقة المتعاملين معها، وجعلها الوجهة الأولى للمستثمرين ورجال الأعمال، وشركات التطوير العقاري. وتسعى “أدير العقارية” إلى مواصلة مسيرتها الناجحة بتعزيز قدراتها، وتسخير كافة إمكاناتها لضمان مواصلة تميز وتطور هذا الكيان الوطني بما ينعكس على عملاء الشركة، ويحقق أهدافها.

شركة Melee هي شركة مصرية واعدة ، تأسست في 2023 بالشراكة فيما بين شركة الأهلي صبور أحد أهم وأكبر الشركات العقارية في مصر والشرق الأوسط والسيد جاسر بهجت المتخصص في مجال التطوير العقاري وعدد من الشركاء الآخرين، تتركز أعمال الشركة على تطوير المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات التجارية والإدارية والأندية الرياضية والفنادق والضيافة ومناطق الترفيه مع الالتزام الكامل بالابتكار والإبداع والتميز ، تمتلك Melee فريق عمل متميز من الخبراء والكوادر الشابة التي تتطلع لتقديم كل ما هو جديد للسوق المصري وتهدف شركة Melee إلى إنشاء مساحات وظيفية وجذابة من الناحية الجمالية تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والمجتمعات.

أما شركة أدير العالمية هي شركة مملوكة بالكامل لشركة أدير القابضة السعودية وقد تم تاسيسها لتكون نافذة لتسهيل الاستثمارات المتبادلة ما بين مستثمري المملكة العربية السعودية والعالم من خلال دعم فرص الاستثمار المختلفة و تقديم الخدمات العقارية عالميا . تنفرد أدير العالمية بانتشار مكاتبها حول العالم في بريطانيا، جمهورية مصر العربية و ماليزيا لتقوم بدعم مستثمريها في كل مكان .