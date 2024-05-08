رئيس جامعة القاهرة ينعى إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية

بخالص الحزن والأسى، نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الدكتور إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأحد القامات الفكرية في العالم العربي بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي، وبتاريخ أكاديمي ومهني كبير محليًا ودوليًا.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد وأسرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة القاهرة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

الدكتور إبراهيم درويش في سطور

وشغل الدكتور إبراهيم درويش العديد من المواقع العلمية والمهنية والاستشارية ومنها: عضو مجلس الدولة المنتدب إلى المكتب الفني لرئيس الجمهورية في القاهرة ودمشق أثناء الوحدة العربية حتى نوفمبر 1960، ومقرر لجنة وضع دستور مصر سنة 1971، ومشاركاً في وضع مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا 1977 /1978، ومشاركاً في وضع مشروع الدستور التركي مايو 2011.

وشارك الدكتور إبراهيم درويش في وضع وصياغة العديد من النظم والقوانين والدساتير في بعض الدول العربية، ومستشاراً قانونياً لجامعة القاهرة 1983، ومشاركاً في وضع قانون ونظام جامعة الكويت.

كما ساهم الراحل الدكتور إبراهيم درويش في إنشاء وبناء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.

وأثرى الدكتور إبراهيم درويش المكتبة العربية والعالمية بالعديد من الكتب والأبحاث القيّمة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي أسست لمدرسة علمية رائدة في مجال القانون الدستوري والرقابة الدستورية.