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الأربعاء 08 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وفاة إسرائيلية في البرازيل بعد "حادث غامض"

مقتل اسرائيلية
مقتل اسرائيلية

لقيت امرأة إسرائيلية مصرعها بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، بعد سقوطها من مكان مرتفع، في حادث لم تتكشف تفاصيله بعد.

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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن دبلوماسييها في البرازيل "يساعدون أسرة القتيلة ويتعاملون مع إحضار جثتها لدفنها في إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن تقارير صحفية برازيلية، أن المرأة كانت تسير مع شريكها في ريو دي جانيرو، ورأت سائق دراجة نارية خافت أنه يحاول سرقتهما.
وحسب التقارير، فـ"أثناء محاولتها الفرار على ما يبدو، قفزت المرأة فوق جدار، وأدى سقوطها إلى وفاتها".

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