استقرار الأحوال الجوية مع ارتفاع الحرارة.. تفاصيل الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة ان هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبلة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 5 درجات مئوية.

طقس حار نهارًا

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد حار نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الإثنين المقبل.

ظواهر جوية تضرب البلاد

وتابعت، هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، على أن تكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من غرب البلاد وأرتبة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد غدًا الخميس.

حالة البحرين

وذكرت، حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع للأمواج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وشمالية غربية على البحر الاحمر.

سمات فصل الربيع

ويتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان، وأيضًا تقلبات جوية حادة وسريعة مثل المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الافقية على الطرق أحيانًا، ليحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.