فارس عوض معلقًا لمباراة النصر والهلال القادمة في الدوري السعودي

تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب الأول بارك يوم 17 مايو الجاري من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد فريقا الهلال والنصر لخوض مباراة ديربي الرياض المرتقبة يوم 17 مايو الجاري لحساب الجولة 32 من دوري روشن.

وكلفت قنوات SSC الرياضية السعودية المعلق فارس عوض بمهمة الوصف والتعليق على المباراة المرتقبة والتي ستكون عبر قناة SSC HD، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بالأرقام.. الهلال يكتسح أندية الصندوق هذا الموسم

يقدم فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدير الفني المتميز خورخي خيسوس موسمًا استثنائيا على مستوى المنافسة في جميع البطولات التي يشارك بها العملاق الأزرق.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز على جميع الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي " النصر والاتحاد والأهلي "، التي واجهها خلال الموسم الجاري في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، وخسر مباراة وحيدة كانت أمام النصر في نهائي البطولة العربية.

نتائج الهلال أمام أندية صندوق الاستثمارات:

الهلال 4-3 الاتحاد

الهلال 3-1 الأهلي

الهلال 3-0 النصر

الهلال 2-0 النصر

الهلال 3-1 الاتحاد

الهلال 2-0 الاتحاد

الهلال 2-0 الاتحاد

الهلال 2-1 الاتحاد

الهلال 2-1 الأهلي