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الأربعاء 08 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار الأمريكي بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملة الخضراء.

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أسعار الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم ثلاثاء

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أسعار الدولار الرسمية بالبنوك اليوم الثلاثاء


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي سعر الدولار الأمريكي اليوم :
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.66 جنيه للشراء، 47,76 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 47.67 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.67 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع.

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