استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بحي الزيتون

شهدت الساعات الأولى لليوم الأربعاء الموافق 8 مايو، استمرارًا لأعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية، حيث استشهد سبعة مواطنين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال على حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن طائرات الاحتلال استهدفت شقة في بناية سكنية لعائلة اللوح، قرب مدرسة الفلاح بمنطقة عسقولة في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن نعيم محمد اللوح، وزوجته سوزان اللوح، وأبنائهما: علي، ومحمد، وكرم، وسما، وميس.

وتمكنت أن طواقم الإنقاذ من انتشال الشهداء والمصابين ونقلتهم إلى المستشفى "المعمداني" في مدينة غزة.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34789 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.