حار نهارا مائل للبرودة ليلاً والعظمى 31 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو، إرتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليصبح الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، مع إستمرار نشاط الرياح.

ويسود المحافظة طقس مائل للبرودة ليلا وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل التى تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، مع إستمرار نشاط الرياح خلال الليل.

أجواء مائلة للبرودة ليلا والصغرى 18 درجة بالفيوم ..

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على محافظة الفيوم تبلغ 31 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 18 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء مائلة البرودة.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 25 كيلو متر في الساعة، وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا طفيفا خلال هذه الفترة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة مائلة للبرودة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح وبقاء الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

ونصحت الهيئة المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة وخاصة في المناطق المكشوفة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات وعدم الانخداع بدرجات الحرارة نهارا، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.