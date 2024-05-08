تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لأجل غير مسمى

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن قاض أرجئ لأجل غير مسمّى محاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في فلوريدا بقضية احتفاظه بوثائق سرية.

وأجلّت قاضية اتحادية، إلى أجل غير مسمى محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن الوثائق الجنائية السرّية، حسبما أظهر ملف قضائي.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة بتهمة الاحتفاظ بسجلات الأمن القومي السرية عمدًا بعد مغادرة البيت الأبيض ثم إخفائها عن السلطات الفيدرالية في 20 مايو، والتي التي تم العثور عليها في صناديق في مارالاجو في ولاية فلوريدا.

وكان ترامب البالغ 77 عاما قد دفع في يونيو ببراءته من تهم الاحتفاظ بصورة غير قانونية بوثائق على صلة بالدفاع الوطني والتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.

يذكر أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي فتشوا مقر ترامب في مار أي لاجو في أغسطس عام 2022، وعثروا على عدد من الوثائق السرية التي كان على ترامب أن يعيدها إلى الأرشيف الوطني بعد تركه منصب الرئيس، وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، معتبرا أن هناك دوافع سياسية وراء ملاحقته.