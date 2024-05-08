انطلاق امتحانات نهاية العام 2024 لصفوف النقل في المدارس اليوم

تنطلق صباح اليوم الأربعاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل في المدارس على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 يوم 8 مايو، وتستمر حتى يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة.

ووضعت المديريات التعليمية جداول امتحانات نهاية العام 2024 لجميع صفوف النقل في كل محافظة على حدة.

وتجرى امتحانات نهاية العام 2024 لصفوف النقل في المدارس على مستوى الإدرات التعليمية، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأصدرت المديريات التعليمية قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لجميع صفوف النقل بالمدارس.

ووضعت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام 2024

تشمل قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام 2024 توفير استمارات الإجابة بالعدد الكاف للطلاب في امتحانات نهاية العام، ومراعاة توافر بيئة مناسبة من حيث الإضاءة والتهوية.



وتتضمن قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام 2024 مراعاة أن تكون المقاعد في لجان امتحانات نهاية العام كافية ومناسبة ومريحة للطلاب مدون عليها اسم الطالب ورقم الجلوس وفرقته.



كما تتضمن قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام 2024 جلوس طالب واحد فقط في المقعد في حالة اللجنة من فرقة واحدة وجلوس طالبين في المقعد في حالة وجود فرقتين في اللجنة الواحدة.



وتشمل قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام 2024 أيضا مراعاة الدقة والعدالة في توزيع لجان امتحانات نهاية العام بين المعلمين.



وشددت المديريات التعليمية على ضرورة كتابة جدول امتحانات نهاية العام على لوحة كبيرة ووضعه في مكان بارز بمدخل المدرسة وغرفة الكنترول.



ونبهت المديريات التعليمية بضرورة وضع علامات استرشادية واضحة لأماكن لجان امتحانات نهاية العام الدراسي.



وأكد ضرورة الالتزام بالوقت والمواعيد المحددة لأوقات الراحة في جداول امتحانات نهاية العام، ومكافحة الغش وعدم السماح به ومحاسبة من يخالف ذلك.



ونوهت المديريات التعليمية بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء امتحانات نهاية العام الدراسي.





