اشتغلت في العتبة.. نشوى مصطفى تكشف طبيعة عملها قبل دخولها عالم الفن

حلت الفنانة نشوى مصطفى ضيفة في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي علي شاشة قناة الحياة، وكشفت خلال الحلقة عن عدة أمور لأول مرة علنًا، وأبرزها هو عملها كبائعة في العتبة.

أبرز تصريحات نشوى مصطفى مع عمرو الليثي

وصرحت نشوى مصطفى أنها قبل أن تدخل مجال التمثيل، كانت تبيع الملابس في منطقة العتبة أثناء دراستها، وكشفت أيضاً أنها عملت في مستوصف لعلاج المرضى، وأنها كانت تحلم بالالتحاق بمعهد التمثيل، ولكن والدها رفض لعدم مقدرته تحمّل النفقات بعد تخرجها، ولذلك عملت في عدد من المهن، ومنها تحضير الوجبات في البيت وبيعها لتجميع المال لدخول معهد التمثيل".

الراقصة زيزي في فيلم اللمبي



وتحدث نشوى عن دورها الشهير الراقصة زيزي في فيلم اللمبي وقالت: "لما اتعرض عليا دور الراقصة رفضت أنا شخصية بتكسف، قالي المخرج هتلبسي بيجامة وفوقها بدلت الرقص قلت له ما دا اتعمل كتير أستاذة سناء يونس الله يرحمها عملته".

وأضافت: "مش هنعملها راقصة شرقية، سيبني أعملها أنا، وصممت اللبس وعملته، ولبست النضارة وقلت له دي لما تروح لـ اللمبي هترفض ترقص في مستوى الجمهور دا، فاهيطلع كوميديا تضاد بين الشخصيتين".

من هي نشوى مصطفي؟



هي ممثلة مصرية ولدت عام 1967 ، تخرجت من جامعة عين شمس من كلية التجارة كما إنها حاصلة على بكالوريوس من "المعهد العالي الفنون المسرحية"، بدأت مشوارها الفني من خلال العمل في المسلسلات التلفزيونية، وقد اشتهرت بأداء الأدوار كوميدية وخصوصًا بدور العانس التي تبحث عن الزواج، كما عملت بأدوار مختلفة في السينما، بالإضافة لعملها كممثلة فقد عملت كصحفية في "مجلة 7 أيام".



قدمت للسينما أفلامًا عدة منها (حرامية في كي جي تو، أحلام الفتى الطايش، الرجل الأبيض المتوسط، فيلم ثقافي)، و قدمت للتلفزيون مسلسلات كثيرة مثل (أنا و بابا و ماما، ضمير أبلة حكمت، خالتي صفية والدير، زيزينيا).