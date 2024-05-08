كيندال جينر تتألق بتصميم الراحل ألكسندر ماكوين بحفل Met Gala 2024 (صور)

تألّقت نجمة تليفزيون الواقع و عارضة الأزياء كيندال جينر على السجادة الحمراء بحفل Met Gala 2024 ، بفستان لم يرتديه أحد من قبل من أرشيف ألكسندر ماكوين وهو ماجعلها مميزة بين المئات من الحضور.

تفاصيل فستان كيندال جينر في حفل Met Gala 2024

استطاعت جينير تحقيق أحد أحلامها بأن تصبح أول شخصية ترتدي فستاناً مميزة من مجموعة خريف 1999 لألكسندر ماكوين لدى دار جيفنش في حضورها العاشر على التوالي حيث كان الأول على قوائم الفساتين التي تحلُم بأن تتألق بها من تصميم ألكسندر ماكوين.

كيندال جينر

وعبرت النجمة عن سعادتها بأن الفستان الذي يعود إلى كل هذا الوقت من الماضي، قد ناسب جسمها بشكل مثالي، دون الحاجة إلى أية تعديلات، لأنه إن لن يتناسب مع طبيعة جسمها لم يكن سيسمح لها بأي شكل كان إجراء أي تعديلات ولو صغيرة .

وقالت كيندال: " أشعر بالامتنان الشديد لأنهم سمحوا لي بارتدائه".

كيندال جينر

ما هو حفل ميت جالا؟

هو حفل سنوي لجمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون وللأزياء، وكان الحفل يُعرف سابقاً باسم حفل معهد الأزياء، ويُشار إليه أيضاً باسم Met Ball.

وهو احتفال افتتاحي لمعرض الأزياء السنوي للمعهد؛ حيث يجتمع المحترفون من جميع المجالات لبناء العلاقات وعرض أعمالهم.

معظم الحاضرين يتم اختيارهم ودعوتهم بشكل حصري من قِبل آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة فوغ Vogue ورئيسة هذا الحدث منذ عام 1995.

كيندال جينر

من هي كيندال جينير؟

هي عارضة أزياء وشخصية تلفزيونية أمريكية ولدت في لوس آنجلوس آنجلوس، كاليفورنيا للبطل الأولمبي المتقاعد بروس جينر ،وهي الأخت الشقيقة لكايلي جينر التي تصغرها بعامين، وأخت غير شقيقة لـثمانية؛ 4 من زوجات والدها السابقين، وأربعة آخرين هم عائلة كاردشيان من زواج والدتها السابق.

من هو ألكسندر ماكوين؟

هو مصمم أزياء بريطاني ولد في يوم 17 مارس 1969 في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة، عرف في البداية كونه كان المصمم الرئيسي لأزياء شركة جيفنجي من سنة 1996 إلى سنة 2001 وثم أسس شركة خاصة به سماها الكسندر مككوين ليبل، وأختير كأفضل مصمم أزياء بريطاني لسنوات 1996 و 1997 و 2001 و 2003 ونال جائزة سي دي إف أي كأفضل مصمم أزياء في العالم لسنة 2003، في يوم 11 فبراير 2010 وجد ألسكندر في بيته ميتًا بعد أن قام بشنق نفسه.