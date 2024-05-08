زاهي حواس: حتى الآن لا يوجد دليل على وجود سيدنا موسى في مصر

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إنه مسلم ويؤمن بكل ما كتب في الكتب السماوية، خاصة ما ذُكر في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم نص على أن سيدنا موسى ولد في مصر، وخرج من سيناء.

وأضاف "حواس"خلال لقائه مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج “الصالون”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه لا يوجد أي دليل في الآثار على أن سيدنا موسى ولد في مصر، وهذا قد يرجع إلى أن سيدنا موسى هزم فرعون، ولا يمكن للفرعون أن يسجل الهزيمة، لأنه هزيمة فرعون تعني أنه ليس إله.

ولفت إلى أنه لا يكذب القرآن، وكل ما ذكر في الآثار لا يدل على سيدنا موسى أو فرعون موسى، وهذا لا يعني أن ما ذكر في القرآن خطأ، معقبًا:" حتى الآن لا يوجد دليل على وجود سيدنا موسى في مصر، وقد نكتشف في الغد أثار تدل على ذلك".

ولفت إلى أن هناك مجاعة حدثت في مصر سبع سنوات وبالتحديد في أسوان خلال العصر الروماني، ولكن لم يتم ذكر سيدنا يوسف إطلاقًا في هذه القصة.