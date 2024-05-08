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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري: لن نترك حقنا في أزمة إيقاف القيد

رامي البدوي
رامي البدوي

أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أن مجلس الإدارة لن يفرط في حقه في أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي.

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نائب رئيس المصري: رابطة الأندية أبلغتنا بأحقيتنا في المشاركة بالكونفدرالية


وقال رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" النادي المصري مطالب بسداد ما يقرب من نصف مليون دولار واللاعب متمسك بالحصول على المبلغ بعد صدور قرار بأحقيته رغم أنه لم يرتد قميص النادى لمدة دقيقة واحدة".

وتابع:" سيتم مناقشة الأمر من جانب مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة لحل أزمة إيقاف القيد ".

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