غدًا محاكمة 9 متهمين آسيويين بقتل شاب في مدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأربعاء، محاكمة 9 متهمين بـ قتل شاب، وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبوحساب وحسني زهران ومروة هشام بركات، وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة قتل عمد مع سبق الإصرار بمدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14741 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 1293 لسنة 2023، عن قيام المتهمين «مؤمن جان»،«نور الدين إبراهيم»، «محمد أمين»، «زعر رحيم»،«عبدالله أوسيتوف»، «إبراهيم صادق»«فوجيموراك جودة» «عبدالله يوف»، بقتل شاب وإلقائه من الطابق السادس عقب التعدي عليه بالضرب، وقال أحد شهود الإثبات إن المتهمين الذين يحملون جنسية آسيوية كانوا يعتدون بالضرب على شاب سوداني بسبب مضايقة إحدى فتيات من ذات الجنسية فأقدموا بالتعدي عليه بالضرب، وعندما حاول الهروب منهم اتجه إلى شرفة المنزل، لكنهم أمسكوا به وألقوه من الطابق السادس ليرتطم بالأرض ويلقى مصرعه.

وأبلغ أهالي المنطقة رجال المباحث بسقوط شاب من الطابق السادس، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقرّوا بارتكابهم الواقعة.