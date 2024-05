طرح سيارات سمارت الكهربائية في مصر خلال الربع الثالث من 2024

أعلنت مجموعة عز العرب، عن إطلاق سيارات سمارت الألمانية الكهربائية في السوق المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المنتظر أن تقدم مجموعة عز العرب في المرحلة الأولى طرازي سمارت #1 وسمارت #3، ومن المقرر أن تقوم سمارت بالتعاون مع عز العرب بتوسيع أعمالها لتشمل قطاعي المبيعات وخدمات ما بعد البيع وذلك من خلال التواجد في موقعين بشرق وغرب القاهرة الكبرى.

توسيع نطاق الإعمال

وقالت ماندي زانج، الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة سمارت العالمية للسيارات، في بيان صادر عن مجموعة عز العرب: “نحن ملتزمون دائما بتوسيع نطاق أعمالنا على المستوى العالمي وندرك جيدًا ما يتمتع به السوق المصري من إمكانات كبيرة للنمو، بجانب الموارد والخبرات المحلية الواسعة التي يمتكلها شريكنا الجديد. نحن متحمسون للتعاون مع عز العرب ستار، حيث نهدف سويًا إلى تطوير سوق السيارات الكهربائية في مصر، وذلك لتمهيد الطريق لمستقبل مستدام وذكي للتنقل وتقديم تجربة تنقل فاخرة للعملاء المحليين”.

وأوضح أدهم الجزار، العضو المنتدب لشركة عز العرب ستار": يشهد الطلب على السيارات الكهربائية نموًا سريعًا في السوق المصري، وهو ما يدفعنا دائما للشراكة مع العلامات التجارية المتميزة لخلق تجربة فريدة واستثنائية لعملائنا وهو ما يتلاقي مع ما تقدمه سمارت من سيارات كهربائية فاخرة ومتنوعة. وبفضل خبراتنا الإستثنائية في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع والخبرة العالية التي يتمتع بها فريقنا، نحن دائما على ثقة من جودة كافة الخدمات المقدمة لكل عميل وهو ما يتناسب مع تميز و تفرد العلامة الفاخرة سمارت، وسنعمل مع سمارت على تقديم المزيد من اصدارات الشركة من السيارات الكهربائية الفاخرة إلى عملائنا، مع الإلتزام بتوفير خدمات فائقة الجودة تضاهي المستوى العالمي".

هذا وقد قدمت سمارت ما يصل إلى 80,000 سيارة على مستوى العالم منذ إطلاق أول سيارة لها، حيث تستهدف الشركة خلال العام الحالي، تطوير المزيد من المنتجات والتكنولوجيا والخدمات والعمليات التجارية، مع الاستمرار في تحسين كفاءة العمل هذا بجانب إطلاق برنامج ”Sprint to the Next Level” لمواصلة عملية التطوير. هذا وتواصل العلامة سمارت تنفيذ خطتها “China-Europe, Dual-Home” العالمية للنمو والتوسع في مختلف الأسواق مثل الصين وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق أسيا وجنوب أسيا.