فوز توجيه الإعلام التربوي بقنا بالمركز الرابع جمهورياً

ضمن معرض صحف التربية الخاصة..

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فوز توجيه الصحافة والإعلام التربوي ط بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة " معرض صحف التربية الخاصة " والتى تُشرف عليها الأدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة للعام الدراسي الحالى 2023-2024م.

وجاء ذلك بمشاركة طلاب مدرسة التربية الفكرية ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات بادارة قنا التعليمية ومدراس التربية الفكرية والامل للصم وضعاف السمع المشتركة بادارة نجع حمادى التعليمية، وذلك لتميزه في عرض الأعمال التي تعزز تفاعل ذوي الهمم مع المجتمع المدرسى.

وأشار وكيل التعليم أن توجيه الصحافة والإعلام التربوي حقق المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "التحقيق الصحفي" للعام الدراسي الحالى حيث فازت مدرسة نقاده الثانوية بنات التابعة لادارة نقادة التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة التحقيق الصحفى.

وقدم التهنئة للطلاب والمدارس والإدارات الفائزة بالمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية فى جميع الأنشطة التربوية تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية.

موجهاً الشكر لتوجيه عام الصحافة والاعلام التربوى بإشراف محمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية والمشرفين والمعلمين لإظهار مجهوداتهم مع الطلاب والتي توجت بتحقيق التميز الجمهوري متمنياً مزيداً من التفوق والتألق لكافة الأنشطة التربوية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

من ناحية أخرى هنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالبة فاطمة يسرى إبراهيم بمدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الثانوية بالألومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية لإحرازها المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكرى للطلاب الموهوبين والمتفوقين بحسب ما أعلنته الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ، و امين دسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

مثلت فاطمة وزملائها تعليم قنا عقب فوزهم في مسابقة المديرية التي تمت تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و احلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية و الدكتور سيد مرزوق الموجه الاول للتربية الاجتماعية.

و اثنى مدير تعليم قنا على نجاح وتفوق فاطمة، وأشاد بدور الاخصائيين والتوجيه الفني بالإدارة والمدرسة لاختيارهم الأعمال المتميزة التي تحث على الإبداع و إعمال العقل والابتكارات.