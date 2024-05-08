ضبط 51 منشأة غذائية دون ترخيص بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بشن حملات تفتيشية على 174 منشأة، تبين أن 51 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة الصحة، وذلك تحت إشراف دكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

وكشف وكيل صحة الدقهلية، أن الحملات أسفرت من تحرير 146 محضرا وسحب 77 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل صحة الدقهلية، أنه تم إعدام 951 كيلو من أغذية متنوعة و209 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.