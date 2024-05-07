انطلاق فعاليات الملتقي السنوي الأول لأقسام اللغات الشرقي بآداب طنطا

انطلقت اليوم فعاليات الملتقي السنوي الأول لأقسام اللغات الشرقية بالجامعات المصرية والمنعقد بكلية الآداب جامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بأن دراسة اللغات لها دور مهم في تحقيق التقارب بين الشعوب، وتنمية وعى الطلاب بهوية الأمم الأخرى، بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل والاندماج مع الثقافات المختلفة، بما ينعكس على تنمية قدرات الطلاب ويرفع من كفاءتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المختلفة.

من جانبه أوضح الدكتور حاتم أمين حرص الجامعة على استضافة فاعليات الملتقي السنوي الأول لأقسام اللغات الشرقية بالجامعات المصرية، لتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي، وتعظيم مخرجات البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الجامعات.

أضاف الدكتور ممدوح المصري أن الملتقي يؤكد على أهمية أقسام اللغات الشرقية، ودورها التنموي والثقافي والتنويري والحضاري، بالإضافة إلى دورها المستقبلي، مشيراً إلى أن محاور المتلقي تتضمن الدور القومي التنموي لأقسام اللغات الشرقية، ودورها في تنمية العلاقات بين الدول الناطقة بها مع مصر، من الجوانب الأدبية والثقافية والتاريخية، والصعوبات والتحديات التي تواجهها والرؤى المستقبلية.



ترأس الجلسة الافتتاحية للملتقى الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية والدكتور عبد الرازق الكومي وكيل الكلية والدكتور تفيدة عبد الجواد وكيل الكلية والدكتور حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس والنائب اسامة شرشر عضو مجلس النواب والدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ والدكتور مدحت حماد مقرر المؤتمر، بمشاركة عدد من القيادات العلمية وكوكبة من أساتذة اللغات الشرقية بالجامعات المصرية.