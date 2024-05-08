دمياط تحتفل بذكرى انتصارات الأجداد على جيوش الغزاة

فى الثامن من مايو من كل عام تحتفل محافظة دمياط بعيدها القومى وذلك تخليدًا لبطولات الأجداد فى التصدى لجيوش الغزاة والدفاع عن الوطن عام ١٢٥٠ ميلادية، وبهذه المناسبة، هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء المحافظة.

كما أكدت أن هذه الذكرى جسدت روح الوطنية و الوحدة التى كانت ولازالت اهم السمات الشخصية لأبناء مصر على مر العصور ويتوارثها الأبناء جيل بعد جيل.

وقالت المحافظ أن دمياط تتميز بملامح مصرية مميزة لموقعها الفريد وتاريخها الطويل، كما ذكرت أن تلك المناسبات تحثنا دومًا على أهمية استمرار العمل، حيث مازال أمامنا الكثير لتحقيق المزيد من الإنجازات بفضل تلك الجهود والعزائم المخلصة الصادقة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها المحافظة خلال الآونة الأخيرة فى ظل القيادة الحكيمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذكرت "محافظ دمياط - لبوابة الوفد" أن فى هذا الوقت من كل عام يشهد العيد القومى للمحافظة إنطلاق مشروعات جديدة بقطاعات مختلفة، والتنسيق الحضارى وإعادة تأهيل كوبرى دمياط.

وتم إفتتاح مشروع تطوير وإعادة تأهيل كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " بالتعاون مع وزارة البترول " بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة"

وقد روعي في التصميمات الحفاظ علي الأثر بقيمته التاريخية من خلال التأكيد علي عناصره الإنشائية والمواد الأصلية المستخدمة متمثلة في الحديد المكون للهيكل الإنشائي والسور وأخشاب البيتش باين المستخدمة في الأرضيات.

كما روعي الحفاظ علي جميع عناصر الحركة اليدوية لفتح الكوبري المتمثلة في التروس الناقلة لحركة الصينية الدائرية التي تشمل 28 بكرة علي شكل مخروط ناقص والتي كان الكوبري يتحرك عليها بدقة ومتانة عالية وكذلك المصدات والفرامل ووضعت جميعها في العرض المكشوف بجوار الكوبري.

وفي نطاق الربط بين أصالة التاريخ والتقنيات المعاصرة فقد روعي التأكيد علي ملامح العصر الذي يتم فيه نقل الكوبري وإعادة توظيفه، وذلك من خلال أحدث تكنولوجيا للوسائل السمعية والبصرية وأساليب العرض والإضاءة والتكييف وإنذار الحريق والستائر الكهربائية.



ومن التحديثات المضافة الأسقف والجوانب من أجل إعادة التوظيف روعي فيها أن تكون مواد لا تتداخل مع المواد الأصلية للكوبري أو تطغي عليها بحيث استخدمت المواد الجديدة بصورة حرة وشفافة سواء في السقف المعلق المصنع من النسيج المعالج بلونه الهادئ المحايد أو في الجوانب الزجاجية الشفافة التي روعي في تركيبها فصلها عن الجسم الحديدي والأرضيات الخشبية.

أما عن المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش البحر ومنطقة الخليج وتنسيق الموقع للمشى السياحى بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، بالإضافة الي مشروع تطوير ورفع كفاءة ٣ شوارع بكفر البطيخ " شارع رفعت المحجوب ،شارع القدس ، شارع الجمهورية "

وايضا مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الطفل وكورنيش النيل بمدينة الزرقا قطاع الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس الجديدة.

أوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك جهود كبيرة تم تحقيقها بمجال تنفيذ الإحلال الكلى و الجزئى والتوسعة و الإنشاء الجديد للمدارس، الأمر الذى ساهم في تقليل الكثافة الطلابية بالفصول، و الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وفيما يلى بيان بالمدارس المقرر افتتاحها خلال تلك الفترة.. وهي:-

أعمال توسعات مدرسة الشهيد طه عبد الرحمن جاد للتعليم الأساسى بمركز فارسكور.

أعمال الإحلال الجزئى وتطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد محمد لطفى عزام للتعليم الأساسى بمركز فارسكور وأعمال توسعات مدرسة جمال نصير الابتدائية بمركز فارسكور.

أعمال الإحلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة مدرسة بهجت الطرانيسى بمركز فارسكور .

إنشاء مدرسة محمد حسان بدوى للتعليم الأساسى بمركز فارسكور وأعمال الإحلال الجزئى وتطوير ورفع كفاءة مدرسة الخياطة الإعدادية الثانوية بمركز دمياط.

إنشاء مدرسة الإمام العادل الابتدائية بمدينة دمياط وأعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة مدرسة شطا للتعليم الأساسى بدمياط.

أعمال الإحلال الجزئى وتطوير ورفع كفاءة مدرسة الشيخ الحسينى سلطان للتعليم الأساسى بمركز دمياط.

أعمال توسعات ورفع كفاءة مدرسة عزبة الصعيدى الابتدائية المشتركة بمركز دمياط وأعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة مدرسة دقهلة الابتدائية المشتركة رقم ١ بمركز الزرقا.

أعمال الإحلال الجزئى وتطوير ورفع كفاءة مدرسة تل الكاشف الثانوية المشتركة بمركز الزرقا.

أعمال الإحلال الجزئى وتطوير ورفع كفاءة مدرسة فهيمة متولى بدوى للتعليم الأساسى بمركز الزرقا.

أعمال توسعات مدرسة دقهلة الإعدادية المشتركة بمركز الزرقا وأعمال توسعات مدرسة الشهيد محمود عصام فوزى الابتدائية بمركز الزرقا.

أعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة مدرسة شبانة الإعدادية الثانوية بمركز فارسكور.



كما تم إفتتاح قسم الأشعة المقطعية بمستشفى الزرقا المركزى، وتم إفتتاح أعمال صيانة وترميم مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأمراض الصدرية وتم إفتتاح الوحدة الصحية بالجبايلة بكفر البطيخ كما تم إفتتاح قسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى دمياط العام بعدد ٦ أسرة مزودين بماكينات.

حيث يتم إجراء الغسيل الكلوي لعدد ٢٠ طفل يومياً بواقع ٣٠٠٠ حالة غسيل كلوى فى السنة كما تم إفتتاح أعمال صيانة وترميم بعض الأقسام وتطوير الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام كما تم مشروع صيانة ورفع كفاءة معمل الرصد البيئى بمستشفى الأمراض المتوطنة بدمياط.

كما تم افتتاح قسم عناية بمستشفى رأس البر المركزى، صيانة مستشفى الحميات بفارسكور، وتجهيز عدد ٢ غرفة مجاورة بمبنى القومسيون الطبى القديم بمستشفى الحميات بدمياط.

وتم إنشاء ١١ عمارة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بتل وردة بشطا ١.

وكذلك تطوير مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة رأس البر.

كما تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط تضمنت الأعمال " كابلات ، أبراج ، أعمدة ،خطوط هوائية" لمناطق الروضة والزرقا وفارسكور ودمياط ودمياط الجديدة، وتم توسعات شبكة الجهد المتوسط تضمنت أعمال " إنشاء مغذيات جديدة، تأمين التغذية" لمناطق كفر المياسرة بالزرقا ومدينة الروضة لاستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية.

كما تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض تضمنت أعمال " كابلات ، أعمدة منخفض ،موصلات منخفض" لمدن وقرى محافظة دمياط كما تم توسعات شبكة الجهد المنخفض وإنشاء مغذيات جديدة لمناطق الزرقا ودمياط وكفر البطيخ لاستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية.



وتم إنشاء لوحة توزيع رقم ٣ لتغطية ٣٠ محول لخدمة ٦ مناطق تابعة للمنطقة الجنوبية " الامتداد العمراني " بمدينة رأس البر.

قطاع تطوير المناطق العشوائية:-

تم تطوير ٧ مناطق بمدينة دمياط بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية " منطقة دمياط القديمة ، الأعصر، السيالة، السنانية، شط الملح، غيط النصارى و المنيا "، ومشروع إنشاء سوق دمياط الحضارى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

واختتمت "محافظ دمياط" حديثها أن المحافظة حققت خطوات حثيثة بتلك القطاعات، كما تعمل جاهدة على توسيع دائرة المشروعات والمبادرات لمد جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق، لتنضم إلى قاطرة التنمية، وبما يحقق محاور رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

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