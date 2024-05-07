رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع الهيئة الاستشارية العليا

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية العليا بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانونى للجامعة والدكتور محمد النمر مستشار شئون الحوكمة الالكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، والدكتورة دينا عبد الهادى مستشار الجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية، والدكتور طلعت مصطفى المستشار الصحفي، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمديرين التنفيذيين للمراكز الرئيسية بالجامعة.

تابع الدكتور محمود ذكي خلال الاجتماع سير العمل بالمشروعات الانشائية التي قامت الجامعة بافتتاحها خلال الشهر الماضي.

موجها بضرورة العمل على انهاء مشروعات الجامعة الانشائية والرقمية الجاري العمل بها ومعدلات الانجاز الفعلية طبقا للخطط الزمنية المحددة مسبقا.