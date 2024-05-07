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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجدي أبو المجد يرحل عن تدريب فريق يد الزمالك

مجدي أبو المجد
مجدي أبو المجد

عقدت إدارة نادي الزمالك، جلسة مع مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

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وشهدت الجلسة، الاتفاق على أن يتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة الجهاز المعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، لاستئناف مشواره في نهائيات بطولتي الدوري وكأس مصر.

ويضم الجهاز الفني الجديد للكوماندوز:

كابتن: احمد رمضان (مدير فني)
كابتن: ايهاب محسن (مدرب مساعد) 
كابتن: حسن يسري (رئيس الجهاز) 
كابتن: علاء الدين (محلل اداء)

وكان الفريق الأبيض قد خسر بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية أمام الأهلي والترجي.

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