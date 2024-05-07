اختيار كامل ابوعلى ضمن أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤

تم أختيار رجل الأعمال المصرى كامل ابو على من ضمن أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤ وهم القادة الأكثر تأثيرًا في المنطقة. وتتصدر الإمارات التصنيف بـ54 مشاركة، تليها السعودية بـ19 مشاركة، ومصر بـ9 مشاركات، والأردن وعُمان بـ4 لكل منهما.

ومن ناحية اخرى شهدت فعاليات سوق السفر العربى بدبى فى اول ايامة اجتماعات مكثفة ولقاءات اعلامية مع شركات السوق السعودى و الكويتى والأردني والجزائرى والتركى والصينى كما تم عقد عدد من ورش العمل داخل المؤتمرات التى عقدت على هامش المعرض

ومازالت شرم الشيخ على قائمة اهتمامات السوق السعودى والاردنى والتركى والغردقة مازالت على قائمة اهتمامات السوق الصينى