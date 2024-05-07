عاجل.. العثور علي جثة مجهولة وسط زرعات بطريق سلوا بأسوان

عثر عدد من المارة علي جثة ملقاة وسط الزراعات بطريق قرية سلوا بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شخص وسط الزراعات بقرية سلوا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن عثر عدد من الأهالى على جثة بعد انبعاثها رائحة، ليتوجه الأهالى إلى مكان الرائحة ليعثروا على الجثة وتم إخطار الشرطة.

وتم نقل الجثة إلي المشرحة وذلك بعد معاينة جهات التحقيق، وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.