مؤشر الأسهم القطرية يغلق متراجعًا بنسبة 0.21 %

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولات خلال جلسة تعاملات، اليوم الثلاثاء، متراجعًا 20.290 نقطة، أي بنسبة 0.210 % ، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و618.570 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة، تداول 188 مليونًا و62 ألفًا و472 سهمًا، بقيمة 477 مليونًا و482 ألفًا و750.244 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16 ألفًا و451 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 19 شركة فى أسواق الأسهم القطرية، بينما انخفضت أسعار 29 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 560 مليارًا و314 مليونًا و870 ألفًا و711.500 ريالًا، مقارنة بـ 562 مليارًا و288 مليونًا و472 ألفًا و 090.430 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على تباين

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 7 مايو، عند مستوى 2,023.77 نقطة بارتفاع قدره 1.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.36 نقطة بانخفاض قدره 2.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو مليونًا و117 ألفًا و336 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 515 ألفًا و848 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 14.02 نقطة ليبلغ مستوى 7026.40 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.20 % .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية 214.7 مليون سهم عبر 15207 صفقات نقدية بقيمة 43.5 مليون دينار كويتي (نحو 132.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية 33.31 نقطة ليبلغ مستوى 5971.07 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.55 % من خلال تداول 141.4 مليون سهم عبر 7276 صفقة نقدية بقيمة 15.7 مليون دينار كويتي (نحو 47.8 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية 9.60 نقاط ليبلغ مستوى 7645.55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13 % من خلال تداول 73.3 مليون سهم عبر 7931 صفقة بقيمة 27.8 مليون دينار كويتي (نحو 84.7 مليون دولار).