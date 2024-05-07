طارق فهمي: معاهدة السلام، بين مصر وإسرائيل هي حجر الزاوية بالمنطقة (فيديو)

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة الاسرائيلية اجتمعت على هدف واحد وهو أن إسرائيل تؤيد العملية العسكرية في رفح، مؤكدا أن نتنياهو لديه الرغية في حدوث الإجتياح، خاصة بعد هجوم المعارضة الإسرائيلية عليه أكثر من مرة.

قبول وترحيب حماس بالهدنة أمر جيد

وأضاف طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة” إن قبول وترحيب حماس بالهدنة هو أمر جيد، مشيرا إلى أنه كان هناك معلومات أولية بأن إسرائيل ستدخل رفح الفلسطينية، وبالفعل تحركت من أجل الدخول صباح اليوم.

وتابع طارق فهمي أن معاهدة السلام، بين مصر وإسرائيل هي حجر الزاوية في المنطقة، مؤكدا أنه لو حدث إجتياح إسرائيلي لرفح، سيكون هناك مخاطر على معاهدة السلام.

الفصائل الفلسطينية تطلق رشقة نحو مستوطنات غلاف غزة

كشف إعلام إسرائيلي، عن أن الفصائل الفلسطينية تطلق رشقة نحو مستوطنات غلاف غزة هي الأكبر خلال الأشهر الأخيرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وشدد إعلام إسرائيلي، على أن مجلس الحرب سيعقد اجتماعا غدا لمناقشة صفقة تبادل المحتجزين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وقالت الفصائل الفلسطينية، السبت، في بيان، إنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية من طراز سكاي لارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من ناحية أخرى، استشهد فلسطينيان من بلدة بيت حانون، فجر اليوم السبت، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية شمال قطاع غزة، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ190.



وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على المحافظة الوسطى، وعلى حيي الزيتون والدرج في مدينة غزة، ومنطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع، وشمال النصيرات وسط القطاع.

ومساء الجمعة، شن طيران الاحتلال غارة على منزل يعود لعائلة الإسي في الزرقا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة 30 آخرين.

كما استشهد مواطنان، وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.