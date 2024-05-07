مديرتعليم بنجع حمادي يشهد حفل يوم الوفاء لتكريم مدير مدرسة

شهد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، حفل "يوم الوفاء" والذي نظمته، مدرسة أبو حزام الابتدائية المشتركة، لتكريم المحتفى به، والديب بهيج محمد عبد الرحيم مدير المدرسة لبلوغه سن المعاش.

وذلك بحضور النائب السيد المنوفي عضو مجلس النواب بنجع حمادي، وفضيلة الشيخ محمود عبدالهادي رئيس لجنة المصالحات بمحافظة قنا، القس فليوباتير ممثل إيبارشية دشنا وتوابعها نيابة عن الحبر الجليل الأنبا تكلا، و ممثلي نقابة المعلمين، والعمد والمشايخ، وكبار العائلات، والأزهر، والأوقاف، وراجح الطيب مدير إدارة نجع حمادي التعليمية السابق، وعدد من رجال الدين الإسلامي، والمسيحي، وعبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، و عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، وعصام خلف مدير التعليم الخاص، وعمر فتحي مسؤول التدريب بمركز التنمية المهنية، وأحمد فراج رئيس قسم الأمن، وعدد من مديري المدارس، وهيئة المعلمين والعاملين، وتلاميذ المدرسة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، تبعه آيات من الذكر الحكيم، و تبعه كلمات المنصة الكريمة فى حق المحتفى به والثناء عليه، وكلمات زملائه فى العمل.

من جانبه، قدم مدير عام الإدارة، التهنئة القلبية إلي مدير المدرسة المحتفي به لبلوغه السن القانوني للمعاش، متمنيا له التوفيق في حياته، مثمنأ جهود المحتفي به خلال عمله مديرا للمدرسة قائلا اتسم عمله بالجدية الكفاءة والتفاني، فضلا عن إسهامه الواضح في نهضة ورقي العملية التعليمية في قريته أبو حزام، مؤكدا أن تكريم المخلصين مثله حق و اعتراف بعطائهم و تحفيزا لمن يخلفهم.

وتسابق الجميع للتعبير عن المشاعر الطيبة، والمودة للرجل الدؤوب الذي لم يتوان يوما في أداء عمله بكل انضباط وجد وسط محبة الجميع، متمنيين له دوام النجاح ودوام التوفيق في حياته المقبلة.

كما تابع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

ووجه محافظ قنا، خلال جولته علي عدد من المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

واضاف الداودي، انه تم وضع لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين وتوفير شاشة عرض توضيحية للتيسير والتسهيل علي المواطنين تشرح المستندات المطلوبة للمواطن.