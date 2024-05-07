الكويت وتركيا توقعان اتفاقيات ثنائية في المجالات العسكرية وتشجيع الاستثمار والبيئة

شهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا اليوم "الثلاثاء" في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين بلديهما.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية"كونا" أنه تم توقيع بروتوكول تنفيذي بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية (KMOD) وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بوزارة الدفاع الوطني (MOND) وأمانة الصناعات الدفاعية (SSB) بشأن عقود شراء الصناعات الدفاعية من حكومة إلى حكومة ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله اليحيا وعن الجانب التركي وزير الصناعات الدفاعية هالوك غوركن.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء حوار استراتيجي مشترك بين وزارتي خارجية الكويت وتركيا وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله اليحيا وعن الجانب التركي وزير الخارجية هاقان فيدان ومذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية الكويتية ووزارة الداخلية ورئاسة إدارة الطوارئ التركية (أفاد) المتعلقة بإدارة الكوارث والطوارئ .

وتم توقيع خطاب نوايا بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت والإدارة العامة للمناطق الحرة بوزارة التجارة التركية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة،وخطاب نوايا بين وزارة الدولة لشئون الإسكان الكويتية ووزارة البيئة والعمران والتغيير المناخي التركية بشأن التعاون في مجال الرعاية السكنية والبنية التحتية،ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح يقوم حاليا بزيارة دولة رسمية إلى تركيا .