مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت من التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لغزة

أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن مصدر رفيع المستوى يؤكد أن مصر حذرت من التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وشدد مصدر رفيع المستوى، على أن استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية.

ونوه مصدر رفيع المستوى، بأن الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن مصدر مصري رفيع المستوى بأن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل الى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بتبادل إطلاق نار كثيف شرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتصاعد أعمدة الدخان.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.