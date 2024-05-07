ضبط تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة بكفر الشيخ

تمكنت حملة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابي مكون 3 عناصر إجرامية يقومون بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة سيدي سالم ، وتم ضبطهم وبحوزتهم 5.5 كيلو حشيش، و1.5 كيلو هروين، معدين للبيع على زبائنهم، وسلاح ناري، كما تم ضبط كمية هيروين بحوزتهم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ ، معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام تشكيل عصابي إجرامي من 3 أفراد عاطلين لهم معلومات جنائية، بترويج المواد المخدرة المختلفة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم مداهمة وكرهم وتم ضبطهم، وبحوزتهم 5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وسلاح ابيض، وضبط عاطل منهم له معلومات جنائية، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين، وعاطل آخر له معلومات جنائية وبحوزته 500 جرام لمخدر الهيروين ، وعاطل آخر له معلومات جنائية، وبحوزته 250 جرام لمخدر الهيروين.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 550 ألف جنيه تقريباً، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " س.ن.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 22180 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ،بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، أن التحريات دلت الي قيام المتهم " س.ن.ا" يعمل دجيتال ماركتيج بالإتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه حال حيازته حقيبة سوداء، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها علي عدد 14 قطعة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.