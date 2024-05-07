تجديد الثقة فى لاميس الشرنوبي رئيسًا لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي



جددت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الثقة فى لاميس الشرنوبي رئيسًا لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي .

موفقة دايما بإذن الله .

وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرار رقم 179 لسنة 2024 بتجديد ندب لاميس جمال الدين محمود الشرنوبى لرئاسة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ولاميس الشرنوبى وكيل وزارة الثقافة هي إحدى قيادات قصور الثقافة المهمة التى لها أثر كبير وأفكار رائعة لتطوير الأداء الثقافي والفنى فى كل إدارة تولت إدارتها منذ قامت برئاستها.

تدرجت فى العيد من المناصب القادية بداية من قصر ثقافة زينهم ثم جاردن سيتى ثم الإدارة العامة لثقافة الطفل حتى وصولها إلى وكيل وزارة الثقافة ورئاسة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

كما أنها مؤسسة مشروع أهل مصر أطفال، وهى المشرف التنفذي للمشروع لأطفال المحافظات الحدودية منذ 2018 .

من ناحيتهم تقدم العاملون بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وفروعه ومواقعه الثقافية بخالص التهاني الى لاميس الشرنوبي رئيس الإدارة المركزية للإقليم لتجديد الثقة لسيادتها ، راجين لسيادتها دوام التوفيق.