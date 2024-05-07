ثلاثية مستحقة .. الأهلي يتفوق على الاتحاد السكندري في الشوط الأول من لقاء الدوري
تفوق الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
جاءت ثلاثية الفريق الأحمر عبر كل من ..
وسام أبو علي من ركلة جزاء ، رضا سليم ثم عمر كمال عبد الواحد الذي اختتم ثلاثية الأهلي.
وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
بينما مثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: المهدي سليمان.
الدفاع: كريم الديب - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - هشام صلاح.
خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور.
خط الهجوم: عبد الغني محمد - كريستوفر مابولولو - أحمد عيد.