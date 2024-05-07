الثلاثاء 07 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثية مستحقة .. الأهلي يتفوق على الاتحاد السكندري في الشوط الأول من لقاء الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

تفوق الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
 

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جاءت ثلاثية الفريق الأحمر عبر كل من ..
وسام أبو علي من ركلة جزاء ، رضا سليم ثم عمر كمال عبد الواحد الذي اختتم ثلاثية  الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏
خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.
خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.

بينما مثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: المهدي سليمان.
الدفاع: كريم الديب - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - هشام صلاح.
خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور.
خط الهجوم: عبد الغني محمد - كريستوفر مابولولو - أحمد عيد.

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