شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ، حملات أمنية استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز قوص بقنا، أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 73 قضية ضُبط خلالها 77 متهما، وبحوزتهم 46،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر البانجو و2،605 كيلو جرام لمخدر الشابو.

ضبط 77 ديلر مخدرات في حملة أمنية بقنا



واتخذت الأجهزة الأمنية بقنا الإجراءات القانونية بشأنهم، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.



كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسلاح أبيض "سكين" للدفاع عن والدته بعد تعدى شقيقه عليها بالسب والضرب بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8754 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4486 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عبد الرحمن ع ر"، 23 سنة، في 27 يونيو لعام 2022، قتل المجني عليه شقيقه "ممدوح عنتر رفاعي خليل"، عمداً مع سبق الإصرار، إذ نفاذا لذلك الغرض أحرزاً سلاح أبيض "سكين"، بدون مسوغ قانوني تالية الوصف، واستحصل عليها من المطبخ وعقد العزم على ذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم دلف إلي الغرفة التي تقطن بها والدته لنشوب شجار بين والدته وشقيقه المتوفي إلي رحمة مولاه، فأثار حفيظته لقيام المتوفي بالتعدي اللفظي على والدته على فعلته فنشب بينه وبين المجني عليه مشادة فأشتد العراك فيما بينهما، قام على إثرها المتهم بجذبه صوبه وطعنه في أنحاء جسده، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وانهال به على صدره وبطنه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة إلى شهادة والدة المتهم والمتوفي، والتي أكدت بقيام نجلها المتوفي إلي رحمة مولاه بالتعدي عليها وعلي أشقاءه بالسب والشتم، وطالبا منها إعطائه مبلغ مالي، فأبت فدلف إلي المطبخ وأحضر سلاح أبيض "سكين"، مهددا إياها به، إلا أنها لم تستجب لأمره معطيتا إياه المبلغ، فأثار ذلك حفيظة شقيقه "المتهم" فأحضر سلاح أبيض "سكين"، وجذبه من رأسه واحتد العراك فيما بينهم فأحدث المتوفي إلي رحمة مولاه إصابة المتهم، فهرعت وفتحت باب الشقة محل سكنها، وانتابها النباح لكي يأتي أحد ويفرق فيما بينهم، إلا أنها عادت وأبصرت نجلها المتهم وبجواره سلاح أبيض "سكين" ويبكي وأبصرت نجلها المتوفي غارقا في دمائه ملتقطا أنفاسه الأخيرة.