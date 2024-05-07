مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تنمو بأسرع وتيرة شهرية

نمت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأسرع من المتوقع وبنسبة 0.8% في مارس على أساس شهري وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر من عام 2022.

منطقة اليورو

وعلى أساس سنوي، نمت المبيعات فى منطقة اليورو بنسبة 0.7%، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% في فبراير ومسجلة أول نمو منذ سبتمبر 2022.

كان كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، قال إن البيانات الأخيرة لمنطقة اليورو جعلته أكثر ثقة في أن التضخم يعود إلى هدف 2%، ما يزيد احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وفي حين استقر التضخم عند 2.4% الشهر الماضي، إلا أن المقياس الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء استمر في التراجع.

وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.

أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو تعافى في الربع الأول من ركود طفيف مع عودة ألمانيا إلى النمو في حين استقر التضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة عند 2.4% في أبريل من 2024، بينما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول، وفقًا للأرقام الأولية.

وكان معدل التضخم الرئيسي البالغ 2.4% متماشيا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم. وانخفض التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.7% من 2.9% في مارس.

أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في شهر مدعومة بنتائج أرباح قوية وتفاؤل بخفض الفائدة

الأسهم الأوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مدعومة بنتائج أرباح قوية لشركات، منها بنوك مثل يو.بي.إس السويسري ويوني كريدت الإيطالي، إضافة إلى معنويات متفائلة بخصوص خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.6% بعدما أغلق عند أعلى مستوى في أسبوع أمس الاثنين.

وقفز سهم يو.بي.إس فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 6.3% بعدما أعلن البنك زيادة صافي الربح في الربع الأول بنحو ثلاثة أمثاله، في أول ربح فصلي يحققه البنك منذ استحواذه على منافسه كريدي سويس.

وصعد مؤشر الخدمات المالية فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 1.8%.

وارتفع سهم يوني كريدت، ثاني أكبر البنوك الإيطالية فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 3%.

وزاد سهم إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 6.5%. لكن الشركة أعلنت عن برنامج لترشيد التكاليف بعد خفض توقعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وعلى الجانب الآخر تراجع سهم كولوبلاست الدنماركية لصناعة المعدات الطبية فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 5.1%.

وتلقت الأسهم دعما أيضا من انخفاض العائد على سندات منطقة اليورو بفعل زيادة المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروربي سيخفضان الفائدة هذا العام في أعقاب بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.