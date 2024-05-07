نائب محافظ القاهرة: تذليل العقبات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

لحصول المواطن والدولة على حقوقهم ..

قامت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بجولة ميدانية موسعة لعدد من المراكز التكنولوجية بنطاق احياءها لمتابعة سير العمل وتنفيذ كافة التوجيهات بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد وطبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

شملت جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية متابعة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية لحي المعادي و البساتين موجه بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف و تبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كل اوجه الدعم لابراز أهمية القانون الجديد و عرض اهم المميزات التي يحظى بها بما يحقق الصالح العام .

تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم

وشددت نائب محافظ القاهرة، على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وحرصت نائب محافظ القاهرة، خلال جولتها على استطلاع رأي المواطنين المتوافدين على المراكز سواء للاستفسار او تقديم الملفات في مجال تبسيط الإجراءات بالمقارنة عن القانون السابق مشددة على متابعتها الشخصية لهذا الملف الهام و الرد المباشر على كافة استفسارات المواطنين الى جانب متابعة وضع البنارات إلارشادية بالمراكز التكنولوجية في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين لراحتهم ولمنع التكدس .

كما استعرضت نائب محافظ القاهرة، من موظفي المراكز التكنولوجية اهم الاجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد تدريبهم على اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون و توفير الاجهزة اللازمة لانجاز الاعمال بسهولة ويسر موجه توفير كل سبل الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

رافق نائب محافظ القاهرة، خلال جولتها اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين و اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي و الاستاذ الامير فارس مدير منظومة الشكاوى بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة و الاستاذ كريم عادل مسئول العلاقات العامة والمراسم وعدد من التنفيذين .

وياتي هذا مع بدء احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لاستقبال طلبات التصالح الجديدة، الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ٧مايو ٢٠٢٤ .