كورة لايف: مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم yalla shoot .. ماتش psg الآن يلا شوت
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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم
مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان ضد دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا، انتهت لصالح أصحاب الأرض بوروسيا دورتموند بهدف نظيف على الفريق الفرنسي.
جاء تأهل باريس سان جيرمان بعد مباراة مثيرة أمام برشلونة، حيث فاز في الإياب على "مونتجويك" بنتيجة 4-1، وتمكن باريس سان جيرمان من الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بمجموع المباراتين، 6-4.
من جهة أخرى، تأهل بوروسيا دورتموند علي حساب أتلتيكو مدريد بعدما فاز في الإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين، معوضًا خسارته ذهابًا بنتيجة 2-1.
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وتعد مواجهة باريس سان جيرمان ودورتموند المقرر لها اليوم الثلاثاء، هي الثالثة بينهما في دوري أبطال أوروبا على ملعب فريق العاصمة الفرنسية.
الساعة كم مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند اليوم؟
من المقرر أن تشهد أرضية ملعب بارك دي برانس، مجريات مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء 5/7/ 2024، في الأوقات التالية:
- في تمام الساعة الـ 10 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت ومصر والأردن.
بينما عند الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت ايطاليا والسودان وليبيا.
- كما في تمام الساعة الـ 11 مساءً 11 بتوقيت الإمارات العربية.
- كما مع الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس.
تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد دورتموند اليوم
من المحتمل أن يدخل الفريق الباريسي بقيادة مديره الفني الكبير لويس إنريكي مقابلة كتيبة نادي بوروسيا دورتموند اليوم بالتشكيلة التالية:
- حارس المرمى: دوناروما.
- الدفاع: مينينديز، بريالدو، ماركينيوس، حكيمي.
- وسط الملعب: فيتينا، رويز، إيمري.
- الهجوم: مبابي، ديمبيلي، باركولا.
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