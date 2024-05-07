مياه الفيوم: خطة صيانة شهرية بقطاع الصرف الصحي

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن قيام قطاع الصرف الصحي بالشركة بتنفيذ خطة صيانة وقائية لجميع شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .

مؤكداً أن جميع القطاعات بالشركة تعمل على قدم وساق من أجل خدمة المواطنين في جميع مدن وقرى المحافظة على حد سواء لضمان الخدمة لرضاء العملاء .

محطة معالجة طاميه

وفي السياق أوضح الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة أن القطاع نفذ خلال شهر ابريل العديد من أعمال الصيانة الوقائية بمحطة معالجة طاميه ومراجعة شاملة لجميع مراحل المعالجة وصيانة كاملة لمولد الكهرباء والهوايات

كما تم صيانة شاملة لمحطة المعالجة الرئيسية بكوم اوشيم والإسكان الاجتماعي ومحطة قرية الجمهورية بمركز طاميه وصيانة طلمبات بمحطة رفع عزبة عاشور بمركز الفيوم

مضيفاً أن الخطة الشهرية شملت تطهير لشبكات الصرف الصحي بمناطق متفرقة من المحافظة بالإضافة إلى صيانة لسيارات الكسح ومعدات القطاع والتأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين التي يتم استقبالها على مدار اليوم

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