نائب وزير السياحة والآثار تشيد بشركة إيركايرو خلال معرض سوق السفر العربي ATM

أشادت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بجناح شركة «إيركايرو» التابعة لوزارة الطيران المدني خلال زيارتها لجناح الشركة بمعرض سوق السفر العربي ATM والمقام حاليًا بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حرصت على تفقد جناح الشركة بمقر إقامة المعرض .

وكان في إستقبال نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالمعرض الطيار أحمد شنن الرئيس التنفيذي لشركة إيركايرو وصلاح قدري المدير العام التجاري وأشادت شلبي بالدور الوطني الذي تقوم به شركة «إيركايرو» في زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة من معظم دول العالم إلى المدن السياحية والأثرية والحضارية المصرية فضلًا عن السمعة الطيبة التي تحظى بها الشركة في سوق النقل الجوي العالمي خلال الأونة الأخيرة رغم الصراع الشرس الذي يشهده قطاع الطيران المدني الدولي حاليًا.

وتشارك شركة «إيركايرو» الذراع الإقتصادي لوزارة الطيران المدني، وإحدى كبريات شركات الطيران منخفضة التكاليف بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأونة الأخيرة، بمعرض ATM بدبى " المتلقى العربي العربي للسياحة والسفر" خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو بهدف القاء والإجتماع من وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات السياحية الدولية بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تكوين شراكات مع كبريات الشركات العالمية في مجال النقل الجوي لدعم خططها التوسعية وأهدافها التسويقية الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تنفيذًا لتعلميات وتوجهيات مسئولي وزارة الطيران المدني .

وتسعى شركة «إيركايرو» خلال الفترة المستقبلية فتح نقاط جوية دولية جديدة، بالإضافة إلى زيادة معدلات التشغيل الجوية لعدد من النقاط الدولية السياحية، في ظل الإمكانيات الضخمة والتجهيزات الهائلة التي تتمتع بها الشركة خلال الأونة الأخيرة...