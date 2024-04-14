من ٧ طائرات فى ٢٠٢٠.. أسطول إيركايرو يصل إلى ٦٠ طائرة بحلول عام ٢٠٢٧

انضمام الطائرة الـ23 SU-BVP من طراز إيرباص

فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى باستمرار خطة التطوير التى تنتهجها وزارة الطيران لدعم مشاركة شركات الطيران المصرية فى حركة السفر والسياحة وضعت شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة للوزارة خطة طموحة لتطوير أسطولها الجوى سيصل إلى ٦٠ طائرة بحلول عام ٢٠٢٧.

وانضمت الطائرة الـ23 SU-BVP من طراز اير باص إلى أسطول الشركة ضمن خطة إير كايرو لتوسيع شبكة خطوطها وتكثيف الرحلات الأسبوعية على خطوطها الحالية دعمًا لحركة السفر من والى وعبر المطارات المصرية.. كانت الشركة. قد تسلمت الطائرة أيرباص A320neo الثالثة عشرة فى أسطول أيركايرو مارس ٢٠٢٣.. وهى الطائرة الأولى فى المرحلة الثانية من خطة عمل أيركايرو التى ترفع أسطول أيركايرو من 30 إلى 60 طائرة.

جدير بالذكر أن الشركة وضعت خطة طموحة فى عهد رئيسها السابق حسين شريف لدعم أسطولها الجوى والتوسع فى شبكة خطوطها لربط مناطق الجذب السياحى المصرية بدول العالم، وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للطيران لتكوين شبكة متكاملة تغطى معظم المدن العالمية، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة السياحة إلى مصر خلال الفترة القادمة.. جدير بالذكر أنه من المخطط أن يصل أسطول الشركة بحلول عام 2027 إلى 60 طائرة، حيث كان يبلغ أسطول الشركة 7 طائرات فى عام 2020، وشركة إيركايرو ستشهد نقلة نوعية من حيث عدد الترددات والرحلات اليومية وزيادة الوجهات الجديدة وتوسيع شبكة الخطوط.