سكرتير عام سوهاج يتفقد بدء تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الجهات المعنية، والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظة، بالمتابعة المستمرة لبدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والعمل على التيسير على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

تفقد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، اليوم، عدد من المراكز التكنولوجية بكل من " طما، وطهطا، والمراغة "، حيث تابع بدء إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، بحضور هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة.

وأكد السكرتير العام أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، والتي تشهد اقبالاً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية .

الجدير بالذكر أنه تم إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي :

https://play.google.com/store/apps/details...، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي :

https://www.lgs.gov.eg/#/home لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية ، لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة منظومة التصالح