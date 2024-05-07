نائب وزير السياحة والآثار تزور جناح مصر للطيران بمعرض سوق السفر العربي بدبى

زارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة جناح إدارة التسويق التابع للقطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمعرض سوق السفر العربي ATM والمقام حاليًا بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري.

وتفقدت شلبي جناح الشركة الوطنية حيث أشادت بالدور الوطني والقومي الذي تقوم به الناقل الوطني الجوي لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران"، في زيادة تدعيم وتنشيط الحركة السياحية الدولية والداخلية إلى المنتجعات السياحية والحضارية والآثرية المصرية، عبر نقل الآف الأفواج السياحية من معظم دول العالم...وإستمعت إلى مسئولي إدارة التسويق بالقطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن الهدف من مشاركة الشركة الوطنية للطيران بالمعرض.

وحرصت إدارة التسويق بالقطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية على عقد لقاءات وإجتماعات مع وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات السياحية الدولية، للتأكيد على أهمية تكوين شراكات مع كبريات الشركات العالمية في مجال النقل الجوي لدعم خططها التوسعية وأهدافها التسويقية الإستراتيجية خلال الفترة المستقبلية في ظل توجيهات مسئولي وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران، لزيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية المختلفة الوافدة إلى منظومة المطارات المصرية المختلفة، وفقًا لإ ستراتيجية الدولة المصرية خلال عام 2028 بوصول ما يقرب من 30 مليون سائحًا إلى محافظات الجمهورية..