عاجل
البث المباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نائب وزير السياحة والآثار تزور جناح مصر للطيران بمعرض سوق السفر العربي بدبى

طيار محمد موسى رئيس
طيار محمد موسى رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية

زارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة جناح إدارة التسويق التابع للقطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمعرض سوق السفر العربي ATM والمقام حاليًا بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6  إلى 9  مايو الجاري.

txt

بمناسبة 92 عامًا.. تخفيض 50% على تذاكر "مصر للطيران" في هذا التوقيت

txt

إشادات باختيار الملياردير الهندي انكور جاين مصر للطيران لتحتضن حفل الزفاف الأسطوري

وتفقدت شلبي جناح الشركة الوطنية حيث أشادت بالدور الوطني والقومي الذي تقوم به الناقل الوطني الجوي لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران"، في زيادة تدعيم وتنشيط الحركة السياحية الدولية والداخلية إلى المنتجعات السياحية والحضارية والآثرية المصرية، عبر نقل الآف الأفواج السياحية من معظم دول العالم...وإستمعت  إلى مسئولي إدارة التسويق بالقطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن الهدف من مشاركة الشركة الوطنية للطيران بالمعرض.

 

وحرصت إدارة التسويق بالقطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية على عقد لقاءات وإجتماعات مع وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات السياحية الدولية، للتأكيد على أهمية تكوين شراكات مع كبريات الشركات العالمية في مجال النقل الجوي لدعم خططها التوسعية  وأهدافها التسويقية الإستراتيجية خلال الفترة المستقبلية في ظل توجيهات مسئولي وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران، لزيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية المختلفة الوافدة إلى منظومة المطارات المصرية المختلفة، وفقًا لإ ستراتيجية الدولة المصرية خلال عام 2028 بوصول ما يقرب من 30  مليون سائحًا إلى محافظات الجمهورية..

مواد متعلقة

جميع عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى عام 2023

رئيس كينيا السابق يثير جدل بعد صعوده طائرة أوغندية

غدًا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش الدور التكاملي لمؤسسات الدولة

الأزهر يخصص ركنًا للتعريف بالقدس والقضية الفلسطينية بمعرض الكتاب

قيادات الأزهر يتفقدون معرض القاهرة للكتاب ويزورون جناح الداخلية للتهنئة بعيد الشرطة

النيل للإعلام بالفيوم يناقش "التسويق الإلكتروني ودعم المنتج المحلي"  

مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلاتها الداخلية إلى المقاصد السياحية

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات
الجريدة الورقية