بمناسبة 92 عامًا.. تخفيض 50% على تذاكر "مصر للطيران" في هذا التوقيت

حرصت شركة مصر للطيران ، ايمانا منها واحتفالًا بالعيد ٩٢ على إنشاء الشركة الوطنية مصر للطيران، على تقديم تخفيض وقدره 50% لعملائها على الرحلات الدولية وذلك يوم 7 مايو، على أن يكون السفر خلال الفترة من 7 مايو حتى 31 أكتوبر 2024 مع تطبيق كافة الشروط والأحكام.

بمناسبة 92 عامًا مصر للطيران.. تخفيض 50 % على تذاكر الرحلات الدولية| في هذا التوقيت

كما تقدم الشركة أيضًا فرصة للفوز بألف ميل إضافي في حالة حجز تذكرة السفر يوم 7 مايو لمسافري الرحلات الدولية فقط.

هذا ويمكن لعملاء مصر للطيران الاشتراك في برامج "المسافر الدائم" من خلال زيارة موقع مصر للطيران .

كما تحتفل الشركة الوطنية مصرللطيران بعيدها 92 في السابع من مايو عام 2024 ، حيث تم تأسيسها في عام 1932، وطوال هذه السنوات ظلت مصرللطيران جزءً هاما من تاريخ الوطن يتأثر به ويؤثر فيها. "الخطوط الهوائية المصرية" ، "مصر إيرورك" ، "الطيران العربية المتحدة" ، "مصرللطيران".. أسماء مختلفة لكيان وطنى وُلد عظيمًا، عكست على مدار تاريخه مدى ارتباط هذا الكيان بالوطن مصر، سياسيًا و اقتصاديًا.

فمصرللطيران ليست مجرد شركة طيران، بل هى تاريخ و مجهود مشرف لأُناس شغفهم حب الوطن فحاربوا لأجل تحقيق حلم كيان معنى بالطيران المدنى يحمل اسم مصر، و حتى بعد تحقق الحلم و ارتفاع مكانة مصرللطيران بين مصاف شركات الطيران العالمية، ظلت التحديات قائمة، ما بين أحداث سياسية يمر بها العالم او مصر تتأثر بها الشركة فتعمل على تخطيها، وكيف لا ومصرللطيران جزء من الوطن يحمل اسمه و يجوب به سماء العالم..

ومن تاريخ مصرللطيران الملئ بالإشراقات، نستعرض بعض اللمحات فيه ، وإن أردنا إفساح المجال لذكر كل صفحة فى تاريخ هذا الصرح لاستعنا بمجلدات قد لا تكفى صفحاتها لذكر جهود بذلها بكل إخلاص أجيال و أجيال لحفر هذا الاسم فى سماء العالمية، منذ نشأته و حتى عامه " ال92 " الذى نحتفل به هذا العام.



أكد الفريق محمد عباس، وزير الطيران، على مواصلة خطة "مصر للطيران" نحو تحديث أسطولها الجوي وفتح عدد من النقاط حول العالم والخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية .

وأكد الوزير كفاءة الكوادر البشرية العاملة، مشيرًا إلى إشادة شركات الخبرة الأجنبية بمنهجية العاملين بـ"مصر للطيران"، ونجاحهم في تحديد نقاط التشغيل والخطوط الجديدة ذات جدوى اقتصادية داعمة للإيرادات، فضلًا عن تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية.

وأشار إلى ضرورة دعم الجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، وحث جميع العاملين على التكاتف والترابط في ما بينهم، وتحقيق الكفاءة المطلوبة في التشغيل، وبذل مزيد من الجهد بكل جد وإخلاص من أجل النهوض والارتقاء بمكانة قطاع الطيران المدني المصري، وبما يسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية ويدعم المشروعات التنموية الجديدة، ويعظم الإيرادات.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية في مجال النقل الجوي.

وقال الفريق عباس إن المؤشرات المالية لهذا العام حققت نتائج إيجابية وهو ما تم بفضل جهود جميع العاملين في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أهمية التوعية بالتحديات التي تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة التي تحققت في مصر في السنوات التسع الأخيرة، وما تم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية على الأصعدة كافة.