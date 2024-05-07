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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

FORBES تختار الطيار أحمد شنن من ضمن أفضل 100 شخصية سياحية بالشرق الأوسط

الطيار أحمد شنن الرئيس
الطيار أحمد شنن الرئيس التنفيذي لشركة إيركايرو

اختارت مجلة FORBES الطيار أحمد شنن الرئيس التنفيذي لشركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني والذراع الاقتصادي للشركة الوطنية مصر للطيران كأحد أفضل 100 شخصية من قادة السياحة والسفر بمنقطة الشرق الأوسط خلال 2024 .

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أيركايرو تعلن انضمام طائرة جديدة لأسطولها الجوي من طراز الإيرباص 320

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أيركايرو تتسلم  الطائرة الـ 24 من طراز ايرباص A320 والمسجلة برمز SU-BVQ

 

وتلعب شركة إيركايرو الذراع الاقتصادي لوزارة الطيران المدني، وإحدى كبريات شركات الطيران منخفضة التكاليف بمنقطة الشرق الأوسط، دورًا بارزًا في زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الراهنة.

 

الطيار أحمد شنن الرئيس التنفيذي لشركة إيركايرو

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