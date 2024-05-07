FORBES تختار الطيار أحمد شنن من ضمن أفضل 100 شخصية سياحية بالشرق الأوسط

اختارت مجلة FORBES الطيار أحمد شنن الرئيس التنفيذي لشركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني والذراع الاقتصادي للشركة الوطنية مصر للطيران كأحد أفضل 100 شخصية من قادة السياحة والسفر بمنقطة الشرق الأوسط خلال 2024 .

وتلعب شركة إيركايرو الذراع الاقتصادي لوزارة الطيران المدني، وإحدى كبريات شركات الطيران منخفضة التكاليف بمنقطة الشرق الأوسط، دورًا بارزًا في زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الراهنة.