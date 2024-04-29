أيركايرو تتسلم  الطائرة الـ 24 من طراز ايرباص A320 والمسجلة برمز SU-BVQ

الأسطول وصل ال 33 من الطراز..

أعلنت شركة اير كايرو عن انضمام الطائرة الـ 24 من طراز ايرباص A320 والمسجلة برمز SU-BVQ إلى أسطولها، ليصل إجمالي عدد طائراتها إلى 33 طائرة من طراز Airbus و E190 و ATR.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة اير كايرو للتوسع في شبكة خطوطها وتعزيز حضورها في السوق العالمي، وتكثيف عدد الرحلات على خطوطها الحالية دعما لحركة السفر من والى وعبر المطارات المصرية.

أحدث طرازات الطائرات الحديثة

وتحرص اير كايرو على التحديث المستمر لأسطولها، من خلال ضمّ أحدث طرازات الطائرات الحديثة التي تتبع جميع معايير الأمن والسلامة والجودة ، وذلك لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.

وتُرحّب اير كايرو بجميع عملائها على متن اسطولها، وتتطلع إلى تقديم تجربة سفر ممتعة وآمنة لهم.